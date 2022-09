Wels hält an der Eiszeit in der Innenstadt fest

Die hohen Energiekosten bereiten vielen Eislaufplatz-Betreibern Sorgen. In Wels will Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair die 51-tägige Eiszeit vom 6. Jänner bis zum 23. Februar aber keinesfalls abblasen. „Schon seit Jahren ist in der Innenstadt der ,Eis8er’ mit 15.000 Besuchern das Highlight zu Jahresbeginn, 70 Prozent der Gäste sind Kinder. Gerade wegen der trüben Aussichten für die Wintersaison müssen auch wir einen Beitrag leisten und diese wichtige und überaus beliebte Freizeiteinrichtung für die schwierigen Wintermonate anbieten.“