Die neue Welt der Zeitungen

Die Nutzung von Medien verändert sich: Viele, vor allem jüngere Leser, wollen die Informationen nur noch digital. Auch in der „Krone“ bieten wir unter Herausgeber Christoph Dichand vermehrt Inhalte online an. „Das Beste davon steht dann auch in der gedruckten Zeitung“, skizziert Krone-Miteigentümerin Julia Becker (Funke-Gruppe) in einem Vortrag bei den Wiener Medientagen die Zukunft, die alle Verlage betrifft.