„Wir sind noch lange nicht am Ende der Hilfen“

Da rächt sich das, was Badelt seit Langem immer einmahnt: die fehlenden Strukturreformen in Österreich, die helfen sollten, den Staatshaushalt zu entlasten. Dabei standen wir zu Beginn der Krise in der Verschuldung international relativ gut da. „Jetzt aber gehören wir nicht mehr zu der Spitzengruppe, was man an den Zinsdifferenzen zu Deutschland (Anm.: bei den Staatsanleihen) deutlich sieht.“