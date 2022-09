Frühstück mit Hitler: Kaffee im Nazihäferl

In den Neunzigern war Herr H. ein gewaltbereiter Hooligan der rechten Szene, wurde dafür auch verurteilt. Geändert hat sich seine Geisteshaltung in all den Jahren offenbar nicht: Am 20. April flog der Kärntner erneut als Rechtsextremer auf, als er Nazibilder verschickte. „Was ist das für ein Datum?“, wollte Staatsanwalt Julius Heidinger beim Prozess in Klagenfurt wissen. „Der Geburtstag meiner Oma“, antwortete der Angeklagte dreist.