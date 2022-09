Streit um Zweitwohnsitze: Anzeige gegen Ortschef

Wochenpendler als Zweitwohnsitzer

Heftig zurückgewiesen wird die Kritik von SPÖ-Bürgermeister Christian Balogh. „Bei uns wird alles korrekt durchgeführt.“ Die vier angesprochenen Personen seien bereits aus dem Wählerverzeichnis gestrichen worden. Die hohe Anzahl an Zweitwohnsitzern erklärt Balogh durch die vielen Wochenpendler, die sich wegen des Parkpickerls in Wien ummelden mussten. „Sie haben aber noch Familie oder Häuser in Nikitsch und unterstützen Vereine, deswegen dürfen sie auch wählen“, so der Ortschef.