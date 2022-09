Frankreich: Frauenleiche in Kühlschrank entdeckt

Als sie einen Kühlschrank zum Entsorgen bringen wollten, haben zwei Menschen in Südfrankreich eine Frauenleiche in dem Gerät gefunden. Die Polizei nahm den Eigentümer des Geräts wegen Mordverdachts in Haft. Bei der Toten handelt es sich wohl um die Frau des 32-jährigen Mannes, so die Staatsanwaltschaft Grasse am Dienstag.