Queen-Begräbnis: Das war der Fuhrpark der Royals

Am Montag hat England Abschied von Queen Elizabeth II. genommen. Die königliche Familie war vor, während und nach den Begräbnisfeierlichkeiten - very british - mit Modellen traditioneller britischer Automarken unterwegs. Marken, die alle schon länger nicht mehr in englischem Besitz sind. Auch wenn sich die Firmensitze - wie auch bei den offiziellen Hoflieferanten wie Rolls-Royce, Bentley und Jaguar - nach wie vor auf der Insel befinden.