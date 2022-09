Ärztemangel: Sind unsere Kinder unterversorgt?

Die Daten und Fakten sprechen für sich: Mehr als 20 Prozent der Planstellen für Kinderärzte sind in Niederösterreich unbesetzt. Die NEOS warnen vor einer schleichenden Unterversorgung in der niedergelassenen Kinder- und Jugendheilkunde. Gesundheitssprecherin Edith Kollermann sieht sogar eine „Zwei-Klassen-Medizin, die es in manchen Regionen des Landes bereits gibt“. Aufgrund des akuten Ärztemangels können viele Kinder nicht mehr kassenärztlich und altersgerecht versorgt werden.