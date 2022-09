Schiefe Nase, Bauch und Brüste sind kein Schicksal

Problemzone Bauch

So war es bei Johannes L., Physiker (34) in Linz. Bei seinem Lauftraining wurden ihm „Problemzonen um den Bauch und am Rücken bewusst“, erzählt er. Noch mehr Training nützte nichts: „Die Röllchen blieben. Darum habe ich mich für eine Fettabsaugung entschlossen. Jetzt habe ich wieder ein tolles Lebensgefühl!“