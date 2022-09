„Landeskindergeld soll bei den Familien landen!“

Anfang des Monats stellte – wie das in NÖ so üblich ist – die ÖVP dann vor, was kommen wird. 750 Millionen Euro fließen, wie berichtet, in die Betreuung. Das soll am 17. November beschlossen werden. Geplant ist unter anderen das Senken des Eintrittsalters in Kindergärten auf zwei Jahre sowie ein Gratis-Angebot am Vormittag für alle Kinder unter sechs Jahren.