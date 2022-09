Schmerz lass nach! Ein Fußball-Patient namens Ried

Wer im Fußball im heurigen Kalenderjahr von 23 Liga-Spielen nur drei gewinnen konnte, hat eben viel mehr als nur eine Problemstelle. Vor allem, wenn die Leistung der Mannschaft dann so desaströs aussieht wie beim für die SV Ried in puncto Ergebnis noch schmeichelhaften 0:3 am Sonntag bei der Wiener Austria . . .