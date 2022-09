Macron in Turnschuhen bei Queen-Schlange

Eine unglaubliche Zahl an gekrönten Häuptern aus ganz Europa, der japanische Kaiser sowie Würdenträger und Präsidenten aus aller Welt nehmen am Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. teil. Der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte waren am Sonntag „inkognito“ in London unterwegs, um die „Stimmung“ zu erleben, wie französische Medien berichten.