Riesenbrüste und Astronauten bei „Lulu“-Premiere

Luftballon-Brüste und Astronauten

Doch in der zweiten Hälfte des fast drei Stunden dauernden Stücks wollte Brunner zu viel. Pérez trat in einer Barbie-Version der Lulu auf, mit Luftballon-Brüsten und kalter Schulter. Um sie herum ein absurdes Treiben mit Astronauten und Zirkusdirektoren (Ausstattung: Daniel Angermayr). Kein Lacher mehr im Publikum. Am Ende saß eine abgehalfterte Lulu in ihrem Zimmer und fertigte Freier für ein paar Groschen ab - aus diesem Teil der Geschichte war keine Komödie zu basteln. Da ist die heiße Wollust längst zum kalten Grauen geworden. Höflicher Applaus.