Dortmund-Sportboss Kehl verkündet Reus-Diagnose

„Es war auch für uns ein Schock. Aber ich kann ein klein wenig Entwarnung geben. Die Untersuchungen haben keinen Bruch gezeigt, eine Außenbandverletzung am Sprunggelenk. Aber auch nicht so schwer, dass die WM in Gefahr ist“, verrät Kehl am Sonntagvormittag im „Doppelpass“ bei Sport1. Reus werde „drei, vier Wochen ausfallen.“