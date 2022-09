MotoGP: Das Rennen in Aragon ab 14 Uhr LIVE

Marquez ist zurück

Erfreulich: Der sechsfache MotoGP-Champion Marc Marquez ist zurück. Der Spanier war im Juni zum dritten Mal am 2020 gebrochenen rechten Arm operiert worden. Seit dem Großen Preis von Italien in Mugello im Mai war er nicht mehr angetreten. Beim Qualifying schaffte er es knapp nicht in Q2. Heißt: Marquez wird am Sonntag von Position 13 aus ins Rennen gehen.