Alles in Tracht: Das Aufsteirern 2022 hat begonnen

Auf der großen Bühne am Hauptplatz steht der ganze Tag im Zeichen von Blas-, Brass- und Ska-Musik. Die Schmiedgasse wird traditionell zur Trachtenmeile. Volkstanzen ist im Burghof, der erstmals bespielt wird, angesagt. Während es am Freiheitsplatz bis zum Abend traditionelle Tanzlmusi gibt, wird am Karmeliterplatz der Bogen von Volksmusik zu modernen Klängen gespannt. Und natürlich gibt es überall feinste regionale Kulinarik!