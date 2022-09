Hans Knauß: „Volkskultur gibt uns Geborgenheit“

Internet, Globalisierung, weltweite Vernetzung - noch nie war die Welt so digitalisiert, so technisiert. Warum schafft es dann aber in Zeiten von Facebook und Instagram gerade eine Brauchtumsveranstaltung, die auf alten Werten basiert, uns derart in ihren Bann zu ziehen? Hunderttausende dazu zu bringen, sich in trachtige Schale zu werfen, die Blicke von den Handys zu nehmen und sich auf Geselligkeit zu fokussieren?