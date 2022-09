Kindergarten-Krise: Eltern demonstrieren in Graz

146 Restplätze verfügbar

Hunderte Eltern sind von den Maßnahmen betroffen und müssen alternative Betreuungsplätze finden. Hier tun sich zum Glück neue Möglichkeiten auf: Laut dem Büro von Amon sind noch 146 Restplätze in Graz und Graz-Umgebung verfügbar, am Freitag kamen 23 weitere dazu. Klar ist aber auch: Die Familien müssten teils längere Anfahrten in Kauf nehmen.