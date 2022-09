Britische Jugend begegnet Charles III. mit Skepsis

Charles erlebte „Höhen und Tiefen“

„Wenn man über siebzig ist, hat man natürlich nicht mehr die Anziehungskraft wie in seinen Dreißigern und Vierzigern“, so Richard Fitzwilliams, ein Kenner des Königshauses. Charles habe im Laufe der Jahre „Höhen und Tiefen“ in der Öffentlichkeit erlebt. Gleichzeitig habe er aber eine „bemerkenswerte“ Bilanz vorzuweisen, weil er Hunderttausenden jungen Menschen aus schwierigen Verhältnissen mit seiner Wohltätigkeitsorganisation The Prince‘s Trust geholfen habe.