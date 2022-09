Unternehmen wurde Opfer von Hackern

Die Hacker sind geschickt vorgegangen: Sie hatten den gesamten digitalen Schriftverkehr zwischen dem Unternehmen und einem Geschäftspartner aus Shanghai abgefangen und mitgelesen. In dem Schreiben ging es um einen Auftrag, für den vorab bereits mehrere zehntausend Euro nach China gezahlt wurden. Es wurde zusätzlich vereinbart, die restliche Summe nach Erhalt der Frachtdokumente (Bill of Lading) an das Unternehmen in Shanghai zu überweisen.