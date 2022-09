Für den tapferen Elias wurde ein Spender gefunden

Transplantation in Wien

Doch bevor es für die junge Familie nach Wien geht - dort wird die Transplantation im St. Anna Kinderspital durchgeführt -, muss Elias noch durch einen letzten Chemoblock. „Gerade geht es ihm wirklich richtig gut. Er krabbelt schon fleißig herum und ist vor ein paar Tagen das erste Mal alleine im Bett aufgestanden“, schildert Melina. Bis zum Sonntag durfte sie mit Elias für ein paar Tage nach Hause. Am Programm steht viel Kuscheln, Zeit mit der Familie und den „normalen“ Alltag genießen. „Ende Oktober soll dann schon die Transplantation stattfinden, so früh hätten wir eigentlich gar nicht damit gerechnet. Wir werden dann wahrscheinlich drei Monate in Wien bleiben müssen“, blicken die Eltern optimistisch in die Zukunft.