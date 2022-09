Verwunderung über MFG wegen Stromspar-Idee

Mit einem unkonventionellen Vorschlag ging am Mittwoch die MFG an die Öffentlichkeit. Weil Leih-E-Scooter alleine in Linz angeblich soviel Strom wie 400 Haushalte benötigen, solle man sie zumindest im Winterhalbjahr verbieten, damit würde man 100.000 Kilowattstunden sparen, so das Argument.