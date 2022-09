Moughrabi: „Wut und Aggression immer heftiger“

Kenne Sie das? Sie spüren in regelmäßigen Abständen Wut und Aggression in Ihnen hochkommen. Bei Diskussionen im Privatleben etwa. Aber auch in der Öffentlichkeit, etwa beim Streit um den einzigen Parkplatz weit und breit. Oder im Auto, beim „überholt werden“. „Auslöser von Wut ist vor allem das Gefühl, unfair behandelt worden zu sein. Das geschieht häufig schon in der Kindheit, setzt sich aber bis ins Erwachsenenalter fort“ sagt dazu der Arzt und Gesundheits-Coach Nidal Moughrabi in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.