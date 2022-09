Dichte Wolken und Regen erwarten uns am Wochenende

Der Wochenstart am Montag bleibt kühl und regnerisch. In den Nordstaulagen vom Bregenzerwald bis zum Mostviertel fällt die Schneefallgrenze auf etwa 1500 Meter. Im Norden und Nordosten ziehen während der ersten Tageshälfte einzelne Regenschauer durch. Bis zum Abend löst sich die Wolkendecke jedoch wieder auf und es bleibt in ganz Österreich weitgehend trocken. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad. Im Laufe des Tages bleibt es bei herbstlichen 18 Grad.