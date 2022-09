Ist Energiesparen bei Adventmärkten sinnvoll?

Neben weihnachtlicher Musik, dem Duft von gebrannten Mandeln und dem wärmenden Punsch in den Händen sorgt vor allem die Beleuchtung für die stimmungsvolle Atmosphäre am Adventmarkt. Um im Winter Energie zu sparen, könnte diese heuer vielerorts dürftig ausfallen. In einigen steirischen Gemeinden wurden bereits einige Maßnahmen hinsichtlich der Weihnachts- und Straßenbeleuchtung bekannt. Halten Sie diese Maßnahmen zum Energiesparen für sinnvoll? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!