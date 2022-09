CL-Hit: Ö3-Reporter von Chelsea-Spieler attackiert

„Adi Niederkorn wird zum Staatsfeind Nummer 1“, titelt Ö3 auf der Homepage. In einem sehr ungünstigen Zeitpunkt meldete sich der Reporter am Mittwochabend von der Stamford Bridge, um die Radio-Zuhörer auf den neuesten Stand zu bringen. Ausgerechnet während der Schweigeminute für die verstorbene Queen. „Mir zeigen jetzt auch alle, dass ich ruhig sein soll. Also in Kürze geht’s hier los“, sagte Niederkorn kurz vor Spielbeginn.