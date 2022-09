Ex-Admira-Torhüter Leitner hat neuen Klub gefunden

Beim Aufsteiger unterschreibt der Steirer einen Vertrag bis Sommer 2024. „Ich habe beschlossen, dass es an der Zeit war, einen neuen Weg einzuschlagen, weil die Admira leider abgestiegen ist und ich nicht in der zweiten Liga spielen wollte. Ich wollte eine andere Erfahrung machen, in einer Liga außerhalb Österreichs spielen, ich bekam das Angebot von Petrol und habe es angenommen“, schildert Leitner in einer Aussendung des Klubs.