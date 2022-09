Unruhe in ÖVP ++ Anti-Teuerung-Demo

In der ÖVP bricht spürbare Unruhe aus. Der Rücktritt von Laura Sachslehner als Generalsekretärin und das Thema Klimabonus entfachen neuen Streit in der Partei. Und: Neue Demonstrationen wegen der Teuerung beschäftigen Österreich. Das sind unter anderem die Themen der Krone News am Montag, den 12. September, mit Carsten-Pieter Zimmermann.