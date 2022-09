Testpublikum für neue Stipsits-Komödie gesucht

Auch wenn die Dreharbeiten abgeschlossen sind - bevor die Komödie 2023 in den Kinos starten kann, muss noch fleißig am Rohschnitt gefeilt werden. Und dabei bittet Filmladen jetzt um Ihre Mithilfe. Ja, ihre Meinung ist gefragt: Alle, die zu einem Testscreening am 19. September um 20 Uhr ins Wiener Apollo Kino kommen wollen, um dort den Film zu sehen und anschließend einen Fragebogen auszufüllen, können sich bis 16. September per Mail bei der Filmfirma melden.