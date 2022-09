US-Rapper PnB Rock in Los Angeles erschossen

Der US-amerikanische Rapper PnB Rock („Selfish“) ist in einem Restaurant in Kalifornien überfallen und erschossen worden. Die Polizei in Los Angeles bestätigte am Dienstag, dass der 30-jährige Musiker im Verlauf des Raubüberfalls am Montag getötet worden sei. Die Suche nach dem Täter dauerte an, wie US-Medien unter Berufung auf die Ermittler berichteten.