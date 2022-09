USA: Russische Millionen für Politiker im Ausland

Wahrscheinlich habe Russland „heimlich noch mehr Geld transferiert, das nicht entdeckt wurde“, sagte die Quelle. Der Bericht enthält keine Angaben dazu, in welche Länder die Zuwendungen gegangen sein sollen. Unter anderem soll der russische Botschafter in einem nicht genauer bezeichneten asiatischen Land einem Präsidentschaftskandidaten mehrere Millionen Dollar zur Verfügung gestellt haben. In früheren US-Geheimdienstberichten zu russischer Einflussnahme waren Bosnien und Ecuador genannt worden.