Streit gipfelte in Säure-Attacke auf Freundin

Lautes Geschrei aus einem Haus in der Hafenstadt Rethymno alarmierte jüngst Anrainer - die umgehend die griechische Polizei informierten. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, bot sich ihnen ein schockierendes Bild: Eine 40-jährige Österreicherin hatte, am Körper verteilt, schwere Verbrennungen erlitten.