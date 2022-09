Pep nimmt Reporter bei Haaland-Frage aufs Korn

Erling Haaland hat in England voll eingeschlagen! Im Sommer war der Norweger für 75 Millionen Euro aus Dortmund auf die Insel gewechselt - und rechtfertigte seine Ablösesumme von Anfang an. Seine Bilanz: Zehn Tore in sechs Ligaspielen, darunter zwei Hattricks hintereinander, dazu ein Doppelpack in der Champions League.