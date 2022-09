Tierisch wertvolle Mitarbeiter für das Rote Kreuz

Einsatz bei Hausbesuchen, in Schulen oder Heimen

„Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten“, erläutert Medics Frauchen und Teamleiterin Klara Zösmayr, „sie können uns im Rahmen von Besuchsdiensten begleiten. Hunde sind fantastische Vermittler und Freude-Bringer. Wir können mit ihnen in Schulen arbeiten, damit Kinder lernen, mit Tieren richtig umzugehen oder Ängste vor Tieren abzubauen. Sie können Senioren helfen, körperlich und geistig fit zu bleiben.“ Auch in der Hospizarbeit wurden schon erste gute Erfahrungen gesammelt.