Vier neue Damen für den feschen Silberrücken

Große Aufgaben warten

Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms bekommt er im Zoo in Prag ein neues Zuhause, das er sich mit vier Damen teilen wird. Kamba, Kijivu, Duni und Shinda heißen seine künftigen Gespielinnen. Er wird nicht nur Chef des Harems sein, sondern hoffentlich bald auch Papa: „Wir sind stolz, dass er sich so prächtig entwickelt hat und ein fescher Silberrücken wurde“, heißt es vom Team in Schmiding.