Besonderer Trainingspartner für Alexander Zverev

Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte Zverev die Entscheidung des Tennis-Weltverbands ITF befürwortet, Russland und Belarus von Mannschaftswettbewerben wie dem Davis Cup auszuschließen. Kritisiert hatte er dagegen, dass Profis aus diesen beiden Ländern nicht beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon starten durften. Bei den US Open in New York waren sie zugelassen.