Wegen Notfall: Barcelona siegt in Marathonspiel

Für Lewandowski war es der sechste Ligatreffer, in der Champions League war ihm in dieser Woche beim 5:1 gegen Pilsen ein Triple gelungen. Barcelona führt die Tabelle mit 13 Punkten aus fünf Spielen an. Am Sonntag haben David Alaba und Real Madrid (12) die Chance, mit einem Heimsieg über RCD Mallorca wieder an den Katalanen vorbeizuziehen.