Ohne Maske und Corona-Tests in die Klasse

Das neue Semester wird ohne Maskenpflicht und regelmäßige Coronatests beginnen. Zwar gebe es in den ersten beiden Schulwochen für alle Schüler die Möglichkeit, sich freiwillig testen zu lassen, doch eine Pflicht wird es vorerst nicht geben. Da ist sich Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) sicher. „Es wird ein relativ normaler Schulstart werden, und ich hoffe sehr, dass das auch so bleiben wird“, sagt Gutschi. Sollten sich die Coronainfektionen in den Schulen jedoch wieder häufen, könnten wieder Maßnahmen eingesetzt werden. Beispielsweise eine zeitlich begrenzte Maskenpflicht. Oder einen Wechsel ins Distance-Learning. Obwohl die Schulen wie vor der Pandemie starten können, wird es eine Einschränkung geben: Positiv auf das Corona-Virus getestete Lehrer werden für fünf Tage freigestellt. Jedoch nur in Landesschulen.