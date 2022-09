Scholz macht Mut in Krise: „Wir kommen da durch“

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Landsleuten in der Energiekrise Mut zugesprochen. „Wir werden uns als Land unterhaken, weil wir ein solidarisches Land sind. Wir kommen da durch“, sagte der SPD-Politiker in seiner am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft. Die Menschen in Deutschland spürten, dass sie in einer ernsten Zeit lebten. „Wir haben uns aber vorbereitet“, versicherte der Kanzler.