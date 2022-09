Gas sparen: Deutsche Ämter drehen Heizung runter

„Jede eingesparte Kilowattstunde hilft ein Stück weit aus der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen heraus“, so die Verordnung, die vergangene Woche beschlossen wurde. Österreich hält sich mit ähnlichen Maßnahmen zurück. Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) rät nur allgemein zum Sparen von Strom und Gas und will im Herbst eine entsprechende Kampagne starten. Beim Gas-Notfallplan ist Österreich noch immer in der Frühwarnstufe, in der die Gas-Flüsse überwacht werden. Derzeit sind die Speicher zu rund 67 Prozent gefüllt.