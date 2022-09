36 Jahresgehälter für einen Flecken Baugrund

Baugrund ist in Tirol sehr begehrt. Einerseits sorgt die Geografie dafür, dass es in den Tälern oft nur wenige bebaubare Flächen gibt, andererseits verschärfen der Tourismus und die hohe Anzahl an reinen Freizeitwohnsitzen die Bodenknappheit. Dies alles führt dazu, dass die Baugrundpreise in Tirol mehr als dreimal so hoch wie der Österreich-Schnitt sind: Also 261 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zu 84 Euro im Bundesschnitt.