„Mosquito“-Feuer in Kalifornien außer Kontrolle

Zwei Todesopfer in Südkalifornien

In Südkalifornien sind bei einem Waldbrand zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch wurde durch ein schnell um sich greifende Feuer im Bezirk Riverside County, südöstlich von Los Angeles, verletzt. Das sogenannte „Fairview“-Feuer war am Montag ausgebrochen und am Dienstag erst zu fünf Prozent eingedämmt. Mehr als 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz.