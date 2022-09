Austrias Europa-Comeback: „Bitterer Beigeschmack“

Rotationsmaschine wird angeworfen

In der Meisterschaft führt die Austria der Weg nun einmal nach Hartberg. Am Sonntag treten die Violetten in der Oststeiermark an. Rotation dürfte angesagt sein. Schmid wollte am Donnerstagabend noch keine großen Überlegungen zum Personal anstellen. Am Freitag war für die Austrianer erst einmal Regeneration und eine „Bestandsaufnahme“ (Schmid) angesagt. Vier Tage nach Hartberg spielen die Favoritner dann in Posen. Der polnische Meister Lech wird erpicht sein, seinerseits den ersten Sieg in der Gruppe einzufahren.