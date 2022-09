Schmid: „Wir haben die Tore nicht gemacht“

Manfred Schmid (Austria-Trainer): „Wir waren insgesamt dem Sieg näher, es war ein sehr gutes, intensives Spiel. In der ersten Halbzeit war es ausgeglichen, mit Chancen und Lattentreffern auf beiden Seiten. In der Pause haben wir umgestellt in unserer Ausrichtung, der Positionierung. Wir haben in der zweiten Halbzeit von Beginn an dominiert, aber die Tore nicht gemacht. Wenn ich mir allein die Chance von Huskovic ansehe ... Ich denke, die Leistung war sehr gut. Die Torchancen waren da, wir haben guten Fußball gezeigt.“