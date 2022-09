Alonso: 350? Egal, er plant schon den 400er

In elf von 15 Rennen hat er heuer schon gepunktet, liegt in der WM auf dem neunten Platz - nur sieben Punkte hinter seinem um 16 Jahre jüngeren Alpine-Kollegen Esteban Ocon: Fernando Alonso ist ein Phänomen in der Formel 1, mit 41 Jahren eine Legende - und am Sonntag ein Rekordhalter!