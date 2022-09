Villarreal sorgt für Torshow in der Austria-Gruppe

In Pool D trennten sich Nizza und der 1. FC Köln mit 1:1. Steffen Tigges schoss die Gäste in der 19. Minute in Führung, Andy Delort gelang aus einem Hand-Elfmeter der Ausgleich (62.). Bei den Kölnern wurde Florian Kainz, der das Tor des FC eingeleitet hatte, in der 56. Minute ausgetauscht. Sein Clubkollege Dejan Ljubicic verließ in der 85. Minute den Platz. Die Partie hatte wegen schwerer Ausschreitungen mit rund einstündiger Verspätung begonnen.