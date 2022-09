Schritt zurück: Der Welt geht es schlechter

„Die Welt taumelt von Krise zu Krise“

„Wir leben in sehr schmerzlichen Zeiten, egal, ob es um eine Welt unter Wasser, ohne Wasser, in Flammen oder inmitten einer Pandemie geht“, sagte Steiner. „Die Welt taumelt von Krise zu Krise, gefangen im Kreislauf des Feuerlöschens, ohne dass die Wurzeln unserer Probleme angefasst werden“, warnte die UNDP. Außerdem beobachteten die Statistiker weltweit wachsenden Pessimismus: Sechs von sieben Menschen gaben an, sich unsicher zu fühlen, ein Drittel sagte, dass sie anderen nicht vertrauen.