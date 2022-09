Haus nach Bombardement eingestürzt - Mehrere Tote

Viele Gebäude in Aleppo - der größten Stadt Syriens und einstiges Handelszentrum - wurden während des elfjährigen Bürgerkriegs in Syrien vollständig zerstört oder beschädigt. In dem Konflikt, der noch immer andauernd, wurden Hunderttausende Menschen getötet. Vor dem Krieg hatte das Land 23 Millionen Einwohner, etwa die Hälfte wurde vertrieben.