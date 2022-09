Zac Efron verrät Grund für verändertes Aussehen

„Ziemlich schlimme Depression“ durch „Baywatch“-Diät

In dem Interview sprach Efron auch offen darüber, dass die rigorose Diät für seinen „Baywatch“-Film starke psychische Probleme ausgelöst habe. „Ich begann, Schlaflosigkeit zu entwickeln, und geriet für lange Zeit in eine ziemlich schlimme Depression“, sagte der 34-Jährige. „Etwas an dieser Erfahrung hat mich ausgebrannt.“