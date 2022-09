Land OÖ schaut Kartellermittlern auf die Finger

Asfinag schloss sich den Ermittlungen an

„Mit den großen Auftraggebern haben wir im Zuge unserer Ermittlungen Kontakt aufgenommen, weil wir auch Informationen benötigt haben“, sagt Alexandra Ivanova von der Bundeswettbewerbsbehörde. Bund, Länder und Gemeinden sollen vorrangig von den Absprachen betroffen gewesen sein. Die Asfinag schloss sich bereits den Ermittlungen im Strafverfahren an, will so alle potenziellen Ansprüche wahren.